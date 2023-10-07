نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد موسى يفتح النار على الاتحاد الأوروبي: عايز يفكك البلد ويحرقها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الإعلامي محمد موسى عن استنكاره بيان البرلمان الأوروبي، بشأن ما يحدث في مصر كونه يعد تدخلًا سافرًا في شأن الداخلي، قائلا: الايام دي موسم الافتراءات الكاذبة وترويج الشائعات من بعض المنظمات المشبوهة مأجورة.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، بيان البرلمان الأوروبي يستهدف تشويه انتخابات الرئاسة وتفكيك الشعب المصري وإثارة البلبلة ضمن خطة حروب الجيل الرابع والخامس للصهيونية والماسونية العالمية.

تابع محمد موسى،:"الشعب المصري المٌعلم عارف النوايا الخبيثة من وراء هذه البيانات، وكشف مخططاتكم القذرة التي تستهدف مقدرات الوطن، "وشعب مصر واعي وفاهم الأغراض المشبوهة لإحراق البلد، موضحا أن ثورة 30 يونيو أسقطت كل هذه المخططات ولن نسمح بالعودة للوراء مرة أخرى.