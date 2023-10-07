نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد موسى: أبطال قواتنا المسلحة قدموا الغالي والنفيس في معركة الكرامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد موسى، إن القوات المسلحة المصرية، تحملت المسئولية الأولى خلال حرب أكتوبر المجيدة وعبء المواجهة الحاسمة كانت إنجاز هائل وغير مسبوق، إلا أن الشعب المصري بمختلف طوائفه وفئاته كان البطل الأول لهذه الحرب وتحقيق نصر أكتوبر.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، علينا أن نطلق علي هذه الحرب المجيدة حرب الشعب المصري كله حيث لا توجد أسرة مصرية لم تقدم شهيدا أو مصابا أو مقاتلًا فى هذه الحرب، لافتا إلى أن أبطال قواتنا المسلحة قدموا الغالي والنفيس من أجل رد الكرامة.

تابع، فخورين بجيشنا، فخورين بقادة جيشنا وهو ده المطلوب إننا نرسخه في وجدان أبنائنا ونعلمهم إزاي يحبوا جيشهم إزاي يثقوا في جيشهم لما الشعب وقف خلف جيشنا بكل قوة في حرب أكتوبر فتحولت الحرب لنصر وما نعيشه هذه الأيام في معركة جديدة للشعب المصري وهي معركة التنمية يتطلب منا جميعًا الاصطفاف خلف قيادتنا السياسية بكل ما أوتينا من قوة لتحقيق حلم اكتمال الجمهورية الجديدة.