نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستاذ علم اجتماع سياسي: البرلمان الأوروبي يقود مؤامرة ضد مصر لزعزعة استقرارها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق الدكتور محمد سيد أحمد أستاذ علم الاجتماع السياسي، على بيان البرلمان الأوروبي، بشأن ما يحدث في مصر، لافتا إلى أن هناك مؤامرة على مصر منذ أكثر من 10 سنوات ورغم ذلك استطاعت القيادة السياسية أن تحقق العديد من الإنجازات في كافة المجالات لتعبر وتواجهه هذه الأزمة بقوة.

وأضاف الدكتور محمد سيد أحمد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر تشهد استقرارا وتسير على الطريق السليم لإحداث تنمية مستدامة، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أكدا أن مصر حققت أعلى مستوى تنمية في الوطن العربي 3.7.

تابع أستاذ علم الاجتماع السياسي، مشروعات التنمية لا تخطئها عين وهناك محاولات لزعزعة أمن واستقرار التي تعيشه مصر، والأعراف الدولية تؤكد على استقلالية الدول وعدم التدخل في شئونها، والقيادة السياسية تواصل عميلة البناء والتنمية المستدامة ولن يستطيع أحد أن ينال منها.