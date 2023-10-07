صائد الدبابات: نصر أكتوبر سيظل ساطعًا في سماء الدنيا حتى قيام الساعة

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أحمد جودة - القاهرة -

قال محمد المصري الملقب بصائد الدبابات في حرب أكتوبر العظيم، إن نصر أكتوبر سيظل ساطعا في سماء الدنيا حتى قيام الساعة، لأنها أول مواجهة بين الجندي المصري والإسرائيلي.

وأضاف محمد المصري خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، دمرت 37 دبابة إسرائيلي من بينهم دبابة العقيد الإسرائيلي عساف ياجوري، قائد لواء الدبابات الإسرائيلي الشهير.

تابع صائد الدبابات في حرب أكتوبر، شرفت بتقليدي وسام نجمة سيناء أرفع وسام عسكري، لافتا إلى أنه كان مكلفا بمهمين أثناء الحرب الأولى صد هجوم العدو أثناء العبور واقتحام خط بارليف، والمهمة الثانية كانت خلف خطوط العدو للهجوم عليه