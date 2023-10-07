نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحد أبطال حرب أكتوبر: أسقطنا السماء على إسرائيل.. وخسائرنا لم تتعدى 1.5 % في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روى اللواء طيار أحمد المنصوري، أحد أبطال نصر حرب أكتوبر المجيدة، كواليس انتصار القوات المسلحة في معركة العزة والكرامة على الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: وعبرنا قناة السويس في 3 ثواني بتخطيط غير عادي، لافتا إلى أن خسائر الجيش في الحرب تراوحت بين 1 إلى 1.5%.

وأضاف اللواء طيار أحمد المنصوري في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الضربة الجوية حققت نجاحا كبيرا يصل إلى 95% التي خطط لها قائد القوات الجوية آنذاك اللواء طيار الراحل محمد حسنى مبارك.

تابع بطل حرب أكتوبر المجيدة، "اللي هيقرب من مصر هنقطع رقبة، موضحا أن الغرور والغطرسة عمت الاحتلال الإسرائيلي وتخيلوا أن المصريين جثة هامدة فكسرنا شوكتهم وكشفنا ضعفهم أمام العالم كله.