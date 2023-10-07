نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد موسى: 6 أكتوبر أعظم انتصار في تاريخ البشرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد موسى، إن أبطال قواتنا الجوية استطاعوا دك حصون العدو الإسرائيلي في حرب أكتوبر المجيدة وأفقدوهم توازنهم وغيرت مجرى المعركة.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، لما أتكلم عن قواتنا الجوية يبقي لازم أحيي كل فرد فيها ضحي بروحه وبحياته عشان يحرر البلد دي وفي مقدمة هؤلاء الأبطال القائد العسكري الكبير الفريق محمد حسني مبارك قائد القوات الجوية ورئيس الجمهورية الأسبق.

تابع، حرب أكتوبر لم تكن مجرد معركة عسكرية استطاعت فيها مصر أنها تحقق انتصارا عسكريا على الاحتلال الإسرائيلي بل كانت اختبارا تاريخيا حاسم لقدرة الشعب المصري على أن يحول حلم التحرير وإزالة آثار العدوان لحقيقة، موضحا أن ذكرى انتصار السادس من أكتوبر هو أغلى وأكبر وأعظم انتصار في تاريخ البشرية.