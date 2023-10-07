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صور| السيسي يجري الكشف الطبي لاستكمال أوراق الترشح للرئاسة

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 7 أكتوبر،  الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

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وكان في استقبال الرئيس السيسي، المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية.

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كانت قد أعلنت الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عن عقد مؤتمرها الصحفي الأول اليوم السبت، للإعلان عن التدشين الرسمي للحملة، وإعلان تفاصيل إجراءات الترشيح وما يرتبط بها من مسائل، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا بحضور وسائل الإعلام والصحافة المحلية والاجنبية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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