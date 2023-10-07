أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم في مصر

حالة الطقس.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم السبت 7 أكتوبر 2023

حالة الطقس اليوم السبت 7 أكتوبر 2023

يشهد اليوم شبورة مائية من الساعة 4 إلى 7 صباحا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الجنوب، وجود أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم السبت

القاهرة درجة الحرارة العظمى 31 درجة، والصغرى 23 درجة.

الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 27 درجة، والصغرى 22 درجة.

مطروح درجة الحرارة العظمى 26 درجة، والصغرى 21 درجة.

سوهاج درجة الحرارة العظمى 36 درجة، والصغرى 23 درجة.

قنا درجة الحرارة العظمى 40 درجة، والصغرى 24 درجة.

أسوان درجة الحرارة العظمى 41 درجة، والصغرى 25 درجة.