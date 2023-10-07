نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لليوم الثالث.. الهيئة الوطنية تفتح أبوابها لتقديم أوراق الترشح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات أبوابها لليوم الثالث على التوالي لاستقبال المرشحين أو وكلاءهم وتقديم المستندات المطلوبة وأوراق الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. سيتم استقبال المرشحين يوميًا حتى الساعة الخامسة مساءً، وهذا سيستمر حتى الرابع عشر من أكتوبر الجاري، وذلك يوميًا وأيضًا في العطلات الرسمية.

أشار المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي أمس، إلى أن اللجنة مستعدة تمامًا لاستقبال أوراق المرشحين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. وتم استخدام أجهزة حديثة لفحص جميع الوثائق المقدمة من قبل المرشحين للتحقق من تطابقها مع الشروط المحددة في الدستور والقانون والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.

وأضاف المستشار أحمد بنداري أنه يتم استخدام أجهزة المسح الضوئي في عملية عد تأييدات المواطنين وفحص التزكيات الخاصة بأعضاء مجلس النواب.