نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: رفع ٢١٢٥ طن تراكمات ومخلفات بحدائق الأهرام في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ChatGPT

أعلنت محافظة الجيزة، من خلال هيئة النظافة والتجميل في حي الهرم، عن تنفيذ حملات موسعة لتحسين مستوى النظافة في منطقة هضبة الأهرام. وتم متابعة جهود هذه الحملات بشكل يومي من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

أسفرت جهود الحملات عن رفع 2125 طنًا من المخلفات والرتش من قطع الأراضي الفضاء والطرق باستخدام 110 نقلة من معدات هيئة النظافة خلال شهر واحد.

تم تنظيم ثلاث حملات يومية لرصد حالة النظافة ورفع المخلفات بإجمالي 42 طنًا من المخلفات يوميًا. كما تم تنظيم حملات أسبوعية مكبرة لتنظيف قطع الأراضي الفضاء والمناطق التي تم رصد تراكم المخلفات بها، وتم رفع ما يصل إلى 250 طنًا من المخلفات في كل حملة أسبوعية.

تعكس هذه الجهود الكبيرة الجهد المبذول من أجل تحسين حالة النظافة في منطقة هضبة الأهرام، وتوفير بيئة أفضل للمواطنين.

محافظ الجيزة وجه برصد حالة النظافة بشكل يومي وتوجيه حملات لرفع أي مخلفات في المناطق التي تحتاج إلى تحسين النظافة فيها. كما كلف بتنظيم حملات لمواجهة المخالفات والتعديات على الطرق العامة من قبل المحال والمنشآت التجارية، وضمان الانضباط بالشارع والاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين.

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