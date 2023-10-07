نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتزامن مع احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.. النقابة تستضيف اجتماع لاتحاد الصحفيين العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضافت نقابة الصحفيين، وفدًا رفيع المستوى من اتحاد الصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي، وضم ممثلين للأمانة العامة للاتحاد، ونقباء يمثلون ١٠ دول عربية للمشاركة فى احتفالات مصر بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وشارك الوفد فى احتفال القوات المسلحة والندوة التثقيفية، التى نظمتها مساء الأربعاء الماضى، وأعقبها فى اليوم التالى اجتماع تشاورى للأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، برئاسة اللامى، وحضره خالد البلشى نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء المجلس، وعُقد بنقابة الصحفيين، وحضره ممثلون عن المغرب، والسعودية، والكويت، وعمان، والأردن، وموريتانيا، والسودان، والصومال، ولبنان.

وقال حسين الزناتى وكيل النقابة، رئيس لجنة الشئون العربية بالنقابة التي وجهت الدعوة إن اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب ناقش خطة الاتحاد خلال الفترة القادمة، وكذلك إنشاء صندوق لدعم الصحفيين العرب فى مناطق الصراع، خاصة فى السودان واليمن الشقيقين.

وأن الاجتماع بدأ بكلمة خالد البلشى نقيب الصحفيين، الذى أكد أن نصر أكتوبر انتصار عربى، وانعكاس للتضامن بين جميع الدول العربية، وأوضح نقيب الصحفيين، أن دعوة أعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب موجهة من الدولة المصرية، التى حرصت على تلك الاستضافة فى ظل رغبة رسمية بأن يُحتفل بنصر أكتوبر بحضور الأشقاء العرب.

وشدد البلشى على تقديم الدعم الكامل للزملاء السودانيين، واليمنيين الموجودين فى مصر من خلال فتح أبواب النقابة المصرية أمامهم لتسهيل مهام عملهم.

وأوضح أنه وجهت الدعوة للزملاء السودانيين، واليمنيين المقيمين فى مصر للاستفادة من الدورات، التى يقدمها مركز تدريب النقابة، مشيرًا إلى أننا نعتبرهم أعضاءً فى نقابتنا.

من جانبه، أكد مؤيد اللامى رئيس اتحاد الصحفيين العرب أن احتفال هذا العام هو احتفال رصين يعكس شخصية مصر الشقيقة الكبرى، لا سيما مع نجاح النقابة المصرية فى جمع الزملاء من أعضاء الأمانة العامة للاتحاد فى وقت قياسى.

وقال: "مصر قاتلت نيابة عن العرب جميعًا، والشعب والجيش المصرى كان فى مقدمة الحرب، التى منحت الكرامة للعرب، لذلك رحب الجميع بالاجتماع فى مصر تقديرًا لهذا البلد الغالى".

وهنأ الحاضرون مصر بذكرى نصر أكتوبر المجيد، مشددين على الدور الكبير للدولة المصرية، والجيش المصرى فى الدفاع عن القضايا العربية منذ فجر التاريخ، مؤكدين أن الشعب المصرى، وجيشه حملوا عبء الدفاع عن القضية الفلسطينية، ودفعوا الثمن خلال ٥ حروب انتهت بنصر أكتوبر المجيد.

وقدم جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، خلال الاجتماع شرحًا لدور الصحافة المصرية فى انتصارات أكتوبر المجيدة، مشيرًا لاستشهاد زميلين خلال الحرب.

وطلب عبد الرحيم من الاتحاد تبنى دورات تدريبية متخصصة فى السلامة المهنية، مؤكدًا أن ما حدث فى إعصار ليبيا كان جديدًا علينا، وهناك صحفيون تضرروا من أحداث الإعصار فى ليبيا، وأيضًا فى زلزال دولة المغرب.

وفى ختام الاجتماع، قدم نقيب الصحفيين هدية النقابة ومصر للزملاء العرب بمناسبة ذكرى النصر، وهى عبارة عن عملات تذكارية صادرة عن مصلحة صك العملة لتوثيق احتفالات مصر باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر.

وعقب الاجتماع، قام وفد اتحاد الصحفيين العرب بتفقد مركز التدريب بالنقابة، والاطلاع على ما يضمه من إمكانات تتيح لكل الصحفيين العرب الاستفادة منها، كما تفقدوا معرض "الصحافة المصرية فى ساحة الشرف"، الذى أعدته النقابة فى بهو المبنى لتوثيق دور المحررين العسكريين فى المعركة.

6dc67a3b-529b-4099-8eaf-fcf3891658fe

a40d67be-2aa6-4e69-86fd-33c76967acdc

93c3df7f-fe2b-451c-88ab-f4bc9b948a3b

19f7d950-d90f-4109-80c3-d12004ac6512

6e37f67a-7bf3-40a0-b9cf-36b6cc871f9a

40ff7249-24de-4b24-be30-800b2fd2b56b

71cfdf6f-fb40-4288-9cd9-6855f4e6f8ce

d893f5da-9bce-4b6d-889e-ebe912abba4d

dd3987aa-12a3-4e4d-8c8e-02ad44e340b7

f2848473-5869-48d7-9d8c-252e05edbcd6

bdbadc71-52a6-49fe-ad16-4e7d4b048bc9

ac367b49-01ef-4c72-a1a8-60afb641b8da

c77ae8a7-ddda-4cb4-9cbc-ab78538ab0b9

1afba3c7-7953-4427-9bf9-c46ac80b02e4

2663edd9-9422-402d-968b-9960120b5030

6426941b-56bf-451b-81aa-fa05ffe3ab19

a0308517-f352-4122-adb1-784cf6e0ee79

9808d4bf-fb2b-4b68-bdc3-de57b331e743

01039bee-b304-4c97-a8dc-267f090a06c9

a0dc9c73-ce93-4931-80a5-d1ea0424d3f1

9864ba42-833e-42c8-9edc-61db0cc11b65

7eae2360-14bd-4f21-b30a-472e23038d9f