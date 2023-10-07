نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يتفقد أعمال حماية مدينة شرم الشيخ من أخطار السيول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، منظومة حماية مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء من أخطار السيول، وذلك فى إطار احتفالات مصر بانتصارات السادس من أكتوبر، ولمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية بمحافظة جنوب سيناء.

وصرح الدكتور سويلم، خلال الجولة التفقدية، أن هذا المشروع يعد الأضخم من نوعه في مجال الحماية من أخطار السيول على صعيد كافة محافظات مصر، وتم تنفيذه بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تناهز الـ ١.٥٠ مليار جنيه، حيث يسهم هذا المشروع الضخم فى تخفيف مخاطر السيول والعواصف المطرية علي مدينة شرم الشيخ ومنشآتها الحيوية والقرى والمنتجعات السياحية.

وأشاد سويلم بمجهودات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنفيذ هذا المشروع العملاق، والذى يوضح إهتمام الدولة المصرية الكبير بملف السيول، وتوفير الحماية للمواطنين والمنشآت من أخطار السيول، مشيرا للتنسيق الدائم بين أجهزة الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى العديد من مشروعات الموارد المائية بالمحافظات المختلفة.

وأضاف أن أعمال الحماية تتألف من ١٥ بحيرة صناعية و٩ سدود بطاقة تخزينية إجمالية ٦.٦٠ مليون متر مكعب، بالإضافة إلى ١٠ حواجز توجيه، و١٣ بربخ خرسانى عند التقاطعات مع الطرق الرئيسية، و١٣ قناة صناعية لتصريف مياه الأمطار باجمالى اطوال تناهز الـ ٦٠ كم.

كما تفقد سويلم، خلال الجولة، بحيرة ٢ وبحيرة ٣ (بأبعاد ٨٠٠ متر ٧٠٠ متر وعمق ٦ متر بسعة تخزينية ٩٠٠ ألف متر مكعب)، كما تفقد الوزير قناة رقم ١٠ والتى يصل طولها إلى ١٩ كيلومتر وبعرض ١٥ متر وإرتفاع ٣ متر، وسد رقم ٧ (بطول ٨٠٠ متر وعرض ٤٢ متر وارتفاع ١٠ متر بسعة تخزينية ٦.٢٠ مليون متر مكعب).