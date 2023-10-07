سويلم يتفقد أعمال حماية مدينة شرم الشيخ من أخطار السيول

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 أكتوبر 2023 03:31 مساءً - الدكتور سويلم :هذا المشروع يعد الأضخم من نوعه في مجال الحماية من أخطار السيول فى مصر بتكلفة ١.٥٠ مليار جنيه

- المشروع يسهم فى تخفيف مخاطر السيول والعواصف المطرية علي مدينة شرم الشيخ ومنشآتها الحيوية والقرى والمنتجعات السياحية

- الإشادة بمجهودات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنفيذ هذا المشروع العملاق ، والذى يوضح إهتمام الدولة المصرية الكبير بملف السيول

- تنسيق دائم بين الوزارة والهيئة الهندسية فى العديد من مشروعات الموارد المائية بالمحافظات المختلفة

- أعمال الحماية تتألف من ١٥ بحيرة صناعية و ٩ سدود و ١٠ حواجز توجيه و ١٣ بربخ ١٣ قناة صناعية بطول ٦٠ كم

فى إطار إحتفالات مصر بإنتصارات السادس من أكتوبر .. ولمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية بمحافظة جنوب سيناء .. تفقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري صباح اليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١٠/٧ منظومة حماية مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء من أخطار السيول .

وصرح الدكتور سويلم أن هذا المشروع يعد الأضخم من نوعه في مجال الحماية من أخطار السيول علي صعيد كافة محافظات مصر ، وتم تنفيذه بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تناهز الـ ١.٥٠ مليار جنيه ، حيث يسهم هذا المشروع الضخم فى تخفيف مخاطر السيول والعواصف المطرية علي مدينة شرم الشيخ ومنشآتها الحيوية والقرى والمنتجعات السياحية .

وأشاد الدكتور سويلم بمجهودات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنفيذ هذا المشروع العملاق ، والذى يوضح إهتمام الدولة المصرية الكبير بملف السيول ، وتوفير الحماية للمواطنين والمنشآت من أخطار السيول ، مشيرا للتنسيق الدائم بين أجهزة الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى العديد من مشروعات الموارد المائية بالمحافظات المختلفة .

وأضاف سيادته أن أعمال الحماية تتألف من ١٥ بحيرة صناعية و ٩ سدود بطاقة تخزينية إجمالية ٦.٦٠ مليون متر مكعب، بالإضافة إلى ١٠ حواجز توجيه ، و ١٣ بربخ خرسانى عند التقاطعات مع الطرق الرئيسية ، و ١٣ قناة صناعية لتصريف مياه الأمطار باجمالى اطوال تناهز الـ ٦٠ كيلو متر .

وتفقد الدكتور سويلم كل من بحيرة ٢ وبحيرة ٣ (بأبعاد ٨٠٠ متر * ٧٠٠ متر وعمق ٦ متر وبسعة تخزينية ٩٠٠ ألف متر مكعب) .

كما تفقد سيادته قناة رقم ١٠ والتى يصل طولها الى ١٩ كيلومتر وبعرض ١٥ متر وإرتفاع ٣ متر .

كما تفقد سيادته سد رقم ٧ (بطول ٨٠٠ متر وعرض ٤٢ متر وإرتفاع ١٠ متر وبسعة تخزينية ٦.٢٠ مليون متر مكعب) .