حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: أكثر من نصف مليون تأييد من الشباب أقل من 35 سنة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 أكتوبر 2023 04:32 مساءً - قال المستشار محمود فوزى الممثل القانونى للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن هناك أكثر من نصف مليون تأييد من الشباب أقل من 35 سنة.

وأضاف المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، خلال مؤتمر صحفي: حصلنا على تزكية من 424 نائبًا من نواب الشعب وأكثر من مليون و131 ألفا و105 تأييدات من المواطنين.

وأجرى اليوم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

وكان في استقبال المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية.