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رئيس الوزراء: نبني العاصمة الإدارية لمستقبل شبابنا وأطفالنا كي يستمتعوا بالحياة

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 أكتوبر 2023 05:29 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الوحدات السكنية التي نبنيها في العاصمة الإدارية هي لمستقبل شبابنا وأطفالنا لكي يستمتعوا بالحياة فيها.

وأضاف 'مدبولي'، في مؤتمر صحفي، عقب تفقده مشروعات بالعاصمة الإدارية، المذاع على قناة 'اكسترا نيوز'، اليوم السبت، أنه تفقد اليوم الحي السكني (R5)، لافتًا إلى أن هذا الحي نعتبره 'جاردن سيتي' الجديدة، لكونه متميز بالطراز الكلاسيكي القديم، الخاص في منطقة وسط البلد.

أحياء العاصمة الإدارية

وأكد رئيس الوزراء، أن أحياء العاصمة الإدارية على أعلى مستوى والفترة القادمة سوف نزور باقي المشروعات السكنية.

وأوضح أنه عدد كبير من الأسر سكنت في أحياء العاصمة الإدارية وتبعًا باقي الأسر سوف تسكن، لافتًا إلى أن عدد من العالمين حجزوا وحدات سكنية في هذا الحي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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