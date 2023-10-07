انطلاق المؤتمر الأول لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بحضور القوى السياسية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 أكتوبر 2023 05:29 مساءً - انطلق منذ قليل، المؤتمر الأول لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي المحتمل بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2023- 2024، للهيئة الوطنية للانتخابات.

انطلاق المؤتمر الأول لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وحرص عدد كبير من الشخصيات العامة والنواب، ورؤساء الأحزاب والرياضيين على الحضور في مؤتمر حملة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت.

وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تم تقديم مجموعة كبيرة من تزكيات النواب وتأييدات المواطنين للهيئة الوطنية للانتخابات.

انطلاق المؤتمر الأول لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وأضاف فوزي في تصريحات صحفية، أنه لن يتم الإعلان عن أرقام توكيلات المواطنين أو تزكيات النواب احترامًا لاختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات.

انطلاق المؤتمر الأول لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

ولفت رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنه سيتم الإعلان عن الرمز الانتخابي للمرشح عبد الفتاح السيسي، بعد إعلان القائمة الكاملة طبقًا للجدول التي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.