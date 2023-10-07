محمود فوزي: لقاءات جماهيرية في كل المحافظات بدءا من الأسبوع المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 أكتوبر 2023 05:30 مساءً - أعلن المستشار محمود فوزي الممثل القانوني للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إطلاق صفحة وسائل التواصل الاجتماعي، ونعمل على إنشاء موقع إلكتروني تعلن من خلاله كافة أنشطة الحملة ورؤية المرشح الرئاسة.

وأضاف المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي، كما ستقوم الحملة بعقد لقاءات نخبوية وجماهيرية ننتقل في جولات ميدانية إلى أهالينا في كل محافظة ابتداء من الأسبوع المقبل، واستقبال من نستطيع أن نستقبله، ونرحب أيضا بالأشقاء والأصدقاء الراغبين في التعرف عن قرب على الصورة ورؤيتنا وخطتنا المستقبلية.