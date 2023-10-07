نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لمقر الهيئة الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي المستشار محمود فوزي منذ قليل، إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، قد اشترطت ألا يكون المتقدم للترشح للرئاسة قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، وألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، وأن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.