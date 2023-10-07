نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحملة الانتخابية للسيسي: حصلنا على تأييد ٥١٤ ألف من الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار محمود فوزي، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن ترشح السيسي جاء استجابة لرغبة المواطنين فى ميادين البلاد ومحافظتها المختلفة، تلبية لهذه الرغبة ونداء الواجب الذي لم يتخلف عنه أبدا.

المؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية للرئيس السيسي

وأوضح "فوزي" خلال المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح عبد الفتاح السيسي، أنه كممثل قانوني للحملة والمرشح توجه اليوم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات حاملًا ملف الترشيح بعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة وفقا للقانون والدستور.

وأضاف: “حصل المرشح عبد الفتاح السيسي على تأييدات المواطنين بلغت مليون ١٣٠ الف و١٠٥ مواطن، منها ٧٠٠ الف سيدات و٣٦٤ الف من الذكور وكانت أكبر شريحة عمرية هي من هم أقل سن ٣٥ سنة، ومن سن ٣٦ من الشباب بلغت ٥١٤ الف”، وتابع: بلغت تزكيات أعضاء مجلس النواب ٤٤٢منها ٥٣ من المستقلين و٣١٧ نواب حزبيين ١٠٦ نائبة و٧٦ نائبا.

تدشين موقع إلكتروني



وأشار إلى أنه سيتم تدشين موقعًا إلكترونيًا يعلن من خلاله جميع أنشطة الحملة، مضيفًا: سنعقد لقاءات جماهيرية ونخبوية ننتقل فيها في جولات ميدانية إلى الجماهير في كل محافظة.

وأوضح: ونستقبل في مقر الحملة من يريد التعرف على كل ما يتعلق بالحملة، وأتعهد ألا أحجب نفسي أو أي من فريقي من الإجابة على أي استفسار للصحفيين والإعلاميين.

واستطرد: وستتخذ الحملة مقرات لها في المحافظات المختلفة، وستتيح للراغبين للانضمام للحملة عبر قنوات محددة سنعلنها عبر الصفحات الرسمية للحملة.

الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي



وعقدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، المؤتمر الصحفي الأول للحملة، منذ قليل، للإعلان عن تفاصيل إجراءات الترشح وما يرتبط بها من مسائل.



وكان المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، قد أجرى الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، صباح اليوم السبت.