نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء المؤتمر الأول لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ منذ قليل، المؤتمر الأول لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بفندق انتركونتيننتال، بحضور عدد من النواب والسياسيين ورجال الأعمال وبعض القيادات الدينية.

جاء ذلك بعد تقدم المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية بالتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراق ترشح الرئيس السيسي تتضمن حصوله على مليون و130 ألف توكيل من المواطنين و424 تزكية من نواب البرلمان.

وكان قد أجرى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 7 أكتوبر، الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وكان قد أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسى، عن عقد

المؤتمر الصحفي الأول للحملة للإعلان عن تفاصيل إجراءات الترشح وما يرتبط بها.