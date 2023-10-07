نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة السيسي: فصل تام بين أنشطة رئيس الجمهورية والمرشح عبد الفتاح السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد المستشار محمود فوزي، مدير الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، الفصل التام بين نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى جميع الوجوه والأنشطة.

المؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية للرئيس



وأضاف "فوزي" فى المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح عبد الفتاح السيسي، أن العمل ستعمل على تنسيق الجهود المختلفة من الجهات الشعبية والسياسية الداعمة لترشح الرئيس السيسي للوصول إلى أفضل النتائج وتجنب التكرار.

تدشين موقع إلكتروني

وقال رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إنه سيتم تدشين موقعًا إلكترونيًا يعلن من خلاله جميع أنشطة الحملة، مضيفًا: سنعقد لقاءات جماهيرية ونخبوية ننتقل فيها في جولات ميدانية إلى الجماهير في كل محافظة.



وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الأول لإعلان تفاصيل إجراءات الترشح للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: ونستقبل في مقر الحملة من يريد التعرف على كل ما يتعلق بالحملة، وأتعهد ألا أحجب نفسي أو أي من فريقي من الإجابة على أي استفسار للصحفيين والإعلاميين.