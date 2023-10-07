نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تقديم أوراقه رسميا.. تدشين حملة مواطن في أسوان لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد فاروق المنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، تدشين الحملة في محافظة أسوان من أجل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد تقديم أوراقه رسميا ليكون المرشح رقم واحد في السباق الانتخابي، مؤكدا أن فاعليات الحملة ستبدأ اليوم بالمشاركة في احتفالات الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر مع القوى الوطنية والكيانات السياسية بالمحافظة.

وقال الحاج محمد عبد المنعم، منسق عام المحافظة وعضو الهيئة العليا للحملة، إن أعضاء وقيادات الحملة سيعملون من الآن على حث المواطن الأسواني على ضرورة وأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل، والعمل على رفع حالة الوعي والمعرفة بالحوار والنقاش الجاد والمثمر.

وأضاف عضو الهيئة العليا للحملة، أن دعمنا واختيارنا للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأنه يمثل غالبيتنا ويحقق لنا الاستقرار ولثقتنا بإنه قادر على تحقيق آمالنا وطموح الشعب المصري، قائلا: سنذهب جميعا إلى الجمهورية الجديدة بكل فخر وكبرياء ويباهي بما تحقق خلال السنوات الماضية وما سيتحقق في الحاضر والمستقبل".