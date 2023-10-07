نقيب محامي شمال القاهرة يطالب بوقف التصعيد الإسرائيلي ضد العزل بفلسطين

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أحمد جودة - القاهرة - وجه عمرو محى نقيب محامين شمال القاهرة، التحية للشعب الفلسطيني بعد الأحداث الدائرة حاليًا، مؤكدا أن شهر أكتوبر دائما ما يهل لنا بالنصر.

وقف التصعيد الإسرائيلي ضد العزل بفلسطين

وطالب نقيب محامي شمال القاهرة المجتمع الدولي بأسره أمام مسئولياته التاريخية، لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني والوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والمدنيين العزل في قطاع غزة واستخدام الجيش الإسرائيلي وسائل القوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني والوقف الفوري لتلك الاعتداءات والتحلي بضبط النفس وعدم التصعيد.



كما طالب محي إتحاد المحامين العرب والمؤسسات الحقوقية العربية بتوثيق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرئيلي، كجرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم، تطال النفس البشرية وحقها في الحياة، وتبني قضية الاعتداء الغاشم والمجزرة المروعة التي يتعرض لها شعبنا في فلسطين، لضمان تقديم مرتكيبها للقضاء الدولي لينالوا جزائهم طال الزمان أو قصر.



وطالب محي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري، لوقف العدوان ولجم سلطة الاحتلال الذي يضرب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمواثيق والمعاهدات الدولية بعرض الحائط، ويصر على التصرف على نحو منفلت من عقاله دون رادع، سواء بالقيام بجرائم منظمة، أو برعاية لقطعان المستوطنين الذي لا يتوقفون عن الاعتداءات على المدنيين.