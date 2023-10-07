نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس حملة السيسى: مستعدون للتعاون مع جميع المرشحين للخروج بمشهد يليق بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، إن الحوار الوطني الذي أطلق على مدى عام ونصف ما دار فيه من حوارات مثمرة في الثلاث محاور، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وما صدرت عنه من توصيات لها أثر في تنشيط الحياة السياسية، وتحريك الأحزاب، ومن أهم النتائج الإيجابية التي حققها الحوار الوطني هو ترشح رؤساء أحزاب لهذا المنصب الرفيع.

المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وأضاف محمود فوزي، خلال المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الحملة تود أن تتقدم بالتحية لكل راغبي الترشح وندعوهم إلى خوض الانتخابات بشرف ينعكس على صورة مصر والحضارة المصرية، مؤكدا على أن الحملة على استعداد كامل للتواصل مع جميع المرشحين للوصول إلى مظهر حضاري يليق بمصر.

واكد فوزي أن جميع محبي الرئيس السيسي ممن يرغبون في الانضمام إلى الحملة يستطيعون أن يعتبروا أنفسهم جزء من الحملة، متابعًا: الحملة تعمل حاليا على إنشاء موقع إلكتروني تعلن من خلاله كافة أنشطة الحملة ورؤية المرشح الرئاسي.

وأردف: نرحب بالأصدقاء الراغبين في التعرف على خطتنا الانتخابية، مطالبا من وسائل الإعلام أن تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مستطردا: الحملة ستتواصل مع جميع الصحف لكي يعرف الجميع كافة الأخبار وسنعلن بشكل دوري على كافة الأنشطة، مؤكدا على أن الحملة ترحب بكل جهد تقدمه الأحزاب في سبيل دعم مرشحنا الرئاسي.

وواصل: سوف تعمل الحملة على توثيق الجهود المختلفة للوصول إلى أفضل النتائج، متابعا أن الحملة قد ألزمت نفسها بالأخلاق الحميدة ونحن نريد من الجميع أن يتحلى بالأخلاق، مشددًا على أن الحملة تفصل بشكل تام بين نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي والمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.