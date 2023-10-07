نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء: الفتوى صناعة خطيرة تحتاج لتأهيل خاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عُقدت اليوم السبت 7/ 10 فعاليات الدورة المشتركة لأئمة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء بمحاضرة للدكتور/ علي فخر رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية بعنوان: "صناعة الفتوى".

وخلال محاضرته أكد الدكتور/ علي فخر أن الفتوى شأنها عظيم، فالمفتي مخبر عن الله (عز وجل) وعن رسوله (صلى الله عليه وسلم)، وبقدر عظم شأن الفتوى وشرفها وأجرها يكون عظم خطرها، واشتداد ضررها، كما أشار إلى أن الفتوى ليست مجرد رأي يقوله المفتي أو حكم مرتجل ينطق به، بل هي صناعة خطيرة تحتاج لتأهيل خاص ومهارة متميزة، ودراية بالواقع ودراسة معمقة لأحوال الناس وظروفهم العامة، فالفتوى سلاح ذو حدين يمكنها أن تحفظ للمجتمع تماسكه وتعمل على تقدمه وازدهاره، وتؤدي إلى رفعته وسموه، وفي الوقت ذاته قد تؤدي إلى تقهقره، وتعمل على خلخلة نسيجه الاجتماعي، وإضعاف وحدته الوطنية.

مختتمًا حديثه بأنه ينبغي للمفتي في القضايا المعاصرة أن لا يتقيد في فتواه بمذهب معين، وإنما يأخذ من أقوال العلماء ما كان أرجح دليلا، وأكثر تحقيقًا لمقاصد الشريعة، ورعاية مصالح الناس.

العلماء أثناء استماعهم للمحاضرة

جانب من الحضور م

أثناء المحاضرة



