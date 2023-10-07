الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة مع فرص سقوط الأمطار

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 أكتوبر 2023 07:31 مساءً - يسود غدا الأحد، بحسب بيان الأرصاد الجوية طقس مائل للحرارة غائم نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف ليلا على أغلب أنحاء البلاد.



وأشارت هيئة الأرصاد إلي زيادة فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية تمتد لتشمل مناطق من شمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناه ومناطق من القاهرة الكبرى وأقصى جنوب البلاد.

بالإضافة إلى سحب منخفضة ومتوسطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية صباحا، مما يساعد في تلطيف الأجواء، وحجب أشعة الشمس.

فيما تستمر تحذيرات الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الباكر، تتركز علي طرق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لذا يجب الحذر أثناء القيادة.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حركة الملاحة البحرية استقرت على البحرين، وأصبح نشاطها معتدلا.

أما عن ارتفاع الأمواج فهو 1 :1,5 متر على البحر الأبيض المتوسط ، و1,5 : 2 متر على البحر الأحمر.

درجات الحرارة الأحد

القاهرة العظمى 30، الصغرى 22

العاصمة الإدارية العظمى 30، الصغرى 22

الإسكندرية العظمى 27، والصغرى 22

العلمين الجديدة العظمى 28، والصغرى 22

مطروح العظمى 26، الصغرى 22

شرم الشيخ العظمى 35، الصغرى 26

الغردقة العظمى 35، الصغرى 27

أسيوط العظمى 34، الصغرى 20

سوهاج العظمى 37، الصغرى 23

قنا العظمى 40، الصغرى 25

الأقصر العظمى 41، الصغرى 25