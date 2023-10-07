نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منها زيادة حد الإعفاء الضريبي.. تفاصيل جدول أعمال لجنتي "الخطة والنقل" غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، غدًا الأحد، أولى اجتماعاتها لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، لمناقشة العديد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الهامة المُقدمة من الحكومة، وكذلك طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب في الشأن المختلف، وذلك بعد أن انتهى المجلس، الأسبوع الماضي، من تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، لانتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر.



لجنة الخطة والموازنة

النائبة ميرفت الكسان



من جانبها قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تعقد ثلاثة اجتماعات لها، غدًا الأحد، بدءًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا.



وأوضحت "الكسان" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الاجتماع الأول للجنة سوف يشهد نظر ودراسة خطة عملها خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

قانون الضريبة على الدخل



وأشارت عضو خطة النواب إلى أن الاجتماع الثاني للجنة سوف يُخصص لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه.



وأشارت "الكسان" إلى أن هذا القانون جاء وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

قانون تيسيرات المصريين بالخارج



وأضافت النائبة ميرفت الكسان، أن الاجتماع الثالث للجنة سوف يشهد مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والذي يستهدف إعادة العمل بمبادرة استيراد السيارت للمصريين المقيمين بالخارج.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

لجنة النقل والمواصلات

النائب سيد عوض



فيما قال النائب سيد عوض، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تعقد اجتماعين لها، غدًا الأحد، وهما أولى اجتماعاتها لدور الانعقاد الرابع.

محطة ميناء سفاجا البحري

وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الاجتماعين سوف يخصصان لبحث ومناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات.

خطة الدولة لتطوير الموانئ



ويأتي هذا القانون تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لتطوير الموانئ المصرية لتصبح مِصر أحد أهم مراكز للتجارة واللوجيستيات عالميًا، ضمن خطة الدولة لتطوير الموانئ، وزيادة قدرتها الاستيعابية وتقديم أفضل مستوى خدمة لها.