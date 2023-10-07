مصر تؤكد أهمية تحمل مجلس الأمن مسؤوليته في حماية الفلسطينيين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 أكتوبر 2023 10:30 مساءً - صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري، أجرى اتصالا هاتفيا عصر يوم السبت 7 أكتوبر، مع سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، يتعلق بالأحداث المتتالية، والتصعيد الخطير على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا ضرورة الوقف الفوري للتصعيد ضد قطاع غزة، والمواجهات العنيفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لا سيما في إطار جلسة مجلس الأمن، المزمع عقدها يوم الأحد، التي دعت إليها الرئاسة البرازيلية للمجلس.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، عن أن الوزير سامح شكري، أكد لنظيره الروسي أهمية تحمل مجلس الأمن لمسؤوليته، في التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، وأن يضع من الإجراءات ما يحمي الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها، حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.