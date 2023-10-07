حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تبرز تفاصيل مؤتمرها الصحفى الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 أكتوبر 2023 10:31 مساءً - نظمت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مؤتمرها الأول، اليوم السبت الموافق السابع من أكتوبر الجاري، بقاعة السرايا في مدينة نصر.

جاء ذلك بمشاركة متنوعة من الحضور وصلت إلى 980 شخصاً بين رؤساء احزاب وخبراء وشخصيات عامة وسياسيين، وكيانات الشبابية، وفنانين، ورياضيين، فضلا عن الكتاب الصحفيين والمثقفين ورجال الدين والقبائل العربية وحتى المواطنين، وبمشاركة فعّالة من وسائل الإعلام سواء المحلية أو الأجنبية.

وأعلنت الحملة الرسمية المرشح عبد الفتاح السيسي، أنها نجحت في جمع مليون و130 ألفا و105 تأييد، منها 752 ألفا و438 من الإناث و377 ألفا و677 من الذكور، كما بلغت تزكيات أعضاء مجلس النواب 424 تزكية، منها 53مستقلين، 371 حزبيين، منهم 106 سيدات، 76 نائب من الشباب.

جاء ذلك خلال كلمة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ومستشاره القانوني في مؤتمر تدشين الحملة الانتخابية.

وأضافت الحملة، أنه تم إجراء الكشف الطبي المطلوب لاستكمال ملف الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وكذلك تقديم ملف الترشح والتوكيلات التي حررها المواطنين إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الحملة تتبع أفضل المعايير الانتخابية، مع اطلاق صفحة رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن الحملة تعمل حالياً على إنشاء موقع إلكتروني تعلن من خلاله كافة أنشطتها ورؤية المرشح الرئاسي.

وأضاف فوزي، أن الحملة سوف تقوم بعقد لقاءات (نخبوية وجماهيرية) وجولات ميدانية في كل محافظة، مشيراً إلى أن الحملة سوف تتخذ مقرات لها في عواصم المحافظات، وتتيح الفرصة للراغبين في الانضمام إليها.

وأوضح أن الحملة ستعمل بشكل غير نمطي، وتقوم على المشاركة الجماعية لكافة أطياف المجتمع، كما وجه الرئيس بتكوين مجموعة للحوار داخل الحملة تكون مجموعة معاونة في صناعة القرار حال فوزه بإذن الله.

ووجه فوزي التحية لكل راغبي الترشح، مضيفاً أن الحملة على استعداد للتواصل مع الحملات النظيرة للوصول إلى مشهد مشرف يليق بمصر والمصريين.