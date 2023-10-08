حظك اليوم.. توقعات الابراج ليوم الاثنين 9-10-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 أكتوبر 2023 08:39 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 9-10-2023

مهنياً: اجواء مسهلة مصالحات احتفالات كل المعاملات مسهلة تبيع تشتري أمورك تسير بطريقة سريعة وناجحة حتى اجواء السفر تكون واضحة أمامك حاول أن تستفيد من نوعية الوقت حتى تتقدم.

عاطفياً: الأخطاء الكبيرة يمكن أن تؤثر في العلاقة، حاول النهوض مجدداً، فالأسلحة اللازمة بين يديك.

صحياً: السلاح الوحيد والفعال للتخلص من أوجاع الظهر والكتفين هو المشي يومياً.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 9-10-2023

مهنياً: لا يناسبك انتقال القمر الى الحمل لذلك اكتفي بالروتين اليومي وخصص أوقاتك لاستراحة والاعمال الروتينية أن رغبتك في التقدم بطريقة متسرعه تجعلك تصطدم ببعض العراقيل، إنما بتصميمك تعيد تصويب الأمور.

عاطفياً: قلق الشريك قد يكون سببه أنت، من الأفضل إيجاد الطريقة الناجعة لتخليصه مما يعانيه وإشعاره بالسعادة التي يستحقها.

صحياً: وضعك الصحي يجعلك في حال من الاضطراب وتشعر أن ثمة شيئاً غير مريح ينتابك.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 9-10-2023

مهنياً: تختفي الضغوطات وتدخل في مفاوضات ناجحة وواضحة لكن خفف قليلا من اندفاعك لأن حماستك الزائدة للوقوف إلى جانب الآخرين قد تورّطك في مواجهات شرسة، تمهّل فهذا أفضل.

عاطفياً: إسداء النصائح قد يكون نافعاً، لكنّ العمل بموجبها يفرض عليك قيوداً لم تكن تتوقعها أو كنت تستخف بها، فانتبه.

صحياً: ابحث جيداً عن الأسباب التي تجعلك في حال قلق دائم، لعل العمل أو العلاقة بالشريك.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 9-10-2023

مهنياً: يوم طويل بطيء يحمل طاقة خفيفة التباسات أمور فلا تجازف لكن إذا كنت متمسكاً بوجهة نظرك، لا تتردّد في طرحها وحاول أن تنظر إلى الأمور بتفاؤل.

عاطفياً: الثقة والإخلاص مع الشريك أبرز عناوين العلاقة الناجحة، وهذا يدفعكما إلى تفعيلها.

صحياً: تجنب الأجواء السلبية التي يمكنها تهديد سلامتك، وانتقل إلى مكان تشعر فيه بالراحة.

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 9-10-2023

مهنياً: يوم ناري بامتياز مع وجود القمر في الحمل ما يجعل امورك تسير على نحو جيّد، كل المسائل العالقة سوف تجد لها حلولا شريعة وتمارس صلاحياتك، وتُذهل الكثيرين بحسن إدارتك الأمور وبالأفكار العملية التي تطرحها وتنفذها على نحو سهل ومقنع.

عاطفياً: مصارحة الشريك بمشاعرك تجاهه مهمّة، لكنّ لا تكشف أوراقك في هذا المجال لئلا يطمع في أخذ المزيد منك.

صحياً: الضغوط المهنية والعاطفية تبعدك علن الأجواء الإيجابية وتبقيك في حال مضطربة.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 9-10-2023

مهنياً: تتحسن الاوضاع المهنية وتعيش يوما سعيدا مربحا تحت طاقة القمر المكتمل من الحمل إذا كنت من أصحاب المهن الحرة فقد تعود عليك مبيعاتك بالربح والإضافي.

عاطفياً: الشريك هو الأقرب إلى قلبك، وهذا من أبسط قواعد العلاقة الناجحة بينكما والسير نحو تطويرها أكثر فأكثر.

صحياً: الجهد الذي تبذله ليس سهلاً، وقد تكون له انعكاسات سلبية أبرزها الإرهاق الذي يلوح في الأفق.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 9-10-2023

مهنياً: مخنوق متضايق حاول أن تستوعب الامور ولا تعذب نفسك وكن حذرا جدا سوف تواجه شكوكاً في غير محلها، وقد يصعب عليك التعبير عن نفسك، ما قد يولّد مواجهة واحتكاكات بسيطة وغير مؤذية.

عاطفياً: العمل بالنصائح ضروري ولا سيما أنك تنتقل من مرحلة عادية إلى مرحلة استثنائية.

صحياً: تستريح من بعض الضغوط، يمكنك أن تخطط لمشروع ترفيهي يريحك أكثر.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 9-10-2023

مهنياً: لا تزال الاجواء جيدة افكارك مبهرة وخلاقة ناجح ومبدع يكون بحيث يكون هذا اليوم مؤشّراً إلى ازدهار الروابط المهنية وربما الى تطور علاقة مع زميل أو صديق.

عاطفياً: قد تضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة، لكنّ العقبة هو الشريك المعارض بشدة لهذه القرارات.

صحياً: إذا كنت تشعر بأنك في حال صحية ممتازة فهنيئاً لك شرط المحافظة عليها.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 9-10-2023

مهنيا”: القمر المكتمل من الحمل الناري الصديق يعطيك قوة وطاقة لكل تتابع اصعب تلمهمات مهما كانت ظروف عملك او حتى الطالب سوف يساهم الحظ في تنشيط الحياة المهنية والاكاديمية وتنشط الاتصالات مع الأصدقاء والزملاء والجمعيات والمؤسسات.

عاطفياً: ما كنت تتوقعه من الشريك لن يتحقق مئة في المئة، فضطر إلى مضاعفة بذل جهودك.

صحياً: أنت عاشق للملذات وتعطي الكثير، لكن صحتك تستحق منك أن توليها الاهتمام الكافي.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 9-10-2023

مهنياً: يوم متقلب من الشمس من الميزان ومن القمر من المكتمل من الحمل لكن انت شخص موضوعي منطقي تعمل بكل جهدك للوصول الى ما تريده لكن فقط انتبه إذا لم تقتنع بوجهة نظر رب العمل، لا توافق على اقتراحاته وحاول أن تشرح الأسباب الموجبة لذلك.

عاطفياً: تنتفض على واقع أو تستاء من تصرف الشريك، لكن عليك أن تتجنّب المواجهات وأن تتعامل معه بدلوماسية.

صحياً: كن على ثقة تامة أن التقيد بالإرشادات الصحية العلمية تؤتي ثمارها كما تشتهي .

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 9-10-2023

مهنياً: يوم مميز يحمل طاقة كبيرة ما يجعلك تفاوض تشرح وتبدخ في الشرح مع نوعية عمل مدروسة ما يتيح أمامك فرصاً مهنية جديدة ولكنها غير معلنة، وتحتاج في هذا الوقت إلى التسامح والصبر والانفتاح لتفهم الآخرين.

عاطفياً: قد يطرأ عنصر من الماضي يبدّل بعض المعطيات والخطط المقررة لبناء المستقبل مع الشريك لتفادي أزمات يمكن أن تعكر صفو العلاقة.

صحياً: أبشرك بوضع صحي مستقر نتيجة الراحة التي حصلت عليها أخيراً.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 9-10-2023

مهنياً: لا تزال الاجواء جيدة جدا بالرغم من انتقال القمر المكتمل الى برج الحمل الى البيت الثاني بيت المال يبدو مناسباً لك، ويرعى بعض شؤونك المادية ويجعلك في وضع حساس وتبذل جهوداً مضاعفة لتنال منصباً تستحقه.

عاطفياً: إعمل برأي الشريك في أمور دقيقة، التفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى.

صحياً: أنت محب للطعام الشهي وصاحب إرادة ضعيفة، الحل الوحيد هو اللجوء إلى أخصائي تغذية لمساعدتك في ضبط شهيتك.