مصر تعزى أفغانستان في ضحايا الزلزال المدمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 أكتوبر 2023 09:34 صباحاً - أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن خالص تعازى جمهورية مصر العربية لدولة وشعب أفغانستان الشقيق، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب غرب البلاد صباح أمس السبت الموافق ٧ أكتوبر الجاري، والذى أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين، ووقوع خسائر مادية فادحة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، على تضامن مصر الكامل مع الشعب الأفغانى في تلك المحنة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.