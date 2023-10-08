أخبار مصرية

قناة إسرائيلية : 300 قتيل و1864 مصابًا جراء عملية "طوفان الأقصى"

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 أكتوبر 2023 09:35 صباحاً - أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بارتفاع محصلة القتلى الإسرائيليين جراء عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنها صباح أمس الجناح العسكري لحركة "حماس"، إلى ما يزيد عن 300 قتيل.

ونقلت القناة عن وزارة الصحة الإسرائيلية قولها، في بيان صحفي، إن هناك أكثر من 1864 مُصابًا، بينهم 19 في حالة حرجة، و326 في حالة خطيرة، و359 في حالة متوسطة، وذلك نتيجة القصف وتسلل عناصر "حماس" وفصائل المقاومة إلى المدن الجنوبية في إسرائيل والمستوطنات القريبة من قطاع غزة.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا