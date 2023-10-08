قناة إسرائيلية : 300 قتيل و1864 مصابًا جراء عملية "طوفان الأقصى"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 أكتوبر 2023 09:35 صباحاً - أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بارتفاع محصلة القتلى الإسرائيليين جراء عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنها صباح أمس الجناح العسكري لحركة "حماس"، إلى ما يزيد عن 300 قتيل.

ونقلت القناة عن وزارة الصحة الإسرائيلية قولها، في بيان صحفي، إن هناك أكثر من 1864 مُصابًا، بينهم 19 في حالة حرجة، و326 في حالة خطيرة، و359 في حالة متوسطة، وذلك نتيجة القصف وتسلل عناصر "حماس" وفصائل المقاومة إلى المدن الجنوبية في إسرائيل والمستوطنات القريبة من قطاع غزة.