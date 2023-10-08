نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "زهران" يتقدم بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية اليوم.. و"يمامه" غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، إنهاء إجراءات الكشف الطبي ضمن استعدادات خوضه سباق الانتخابات الرئاسية، وأنه سيتقدم بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة

فيما أعلن الدكتور ياسر الهضيبي، السكرتير العام لحزب الوفد، المتحدث الرسمي لحملة رئيس الوفد في انتخابات الرئاسة، أن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد سيتقدم بأوراق ترشحه غدًا الأثنين، في تمام الساعه 12 ظهرا، للهيئة الوطنية للانتخابات.

المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي



وكان قد تقدم المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، بأوراق ترشح الرئيس للانتخابات الرئاسية، والتي تضمنت حصوله على مليون و130 ألف توكيل من المواطنين و424 تزكية من نواب البرلمان.

المؤتمر الصحفي الأول لحملة الرئيس

وأعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى، خلال المؤتمر الصحفي الأول لها، أمس السبت، عن تفاصيل إجراءات الترشح وما ارتبط بها.