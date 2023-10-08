نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تُأجّل ندوة مئوية سيد درويش “من أجل بلادي - بلادي” نظرًا للأحداث الجارية في فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل عضو مجلس النقابة، تأجيل ندوة "من أجل النشيد الوطني"، التي كان مقررًا لها مساء غدٍ الإثنين 9 أكتوبر، بالقاعة المستديرة قاعة "أمين الرافعي" في الدور الثالث؛ وذلك نظرًا للأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيُحدد موعد لاحق مطلع الأسبوع القادم.

وكان مًقررًا أن تُقام الندوة فب إطار احتفالات نقابة الصحفيين بمئوية سيد درويش، التي بدأت مطلع الشهر الماضي، وذلك بعدما كشفت الصحافة المصرية -خلال المئوية- عن دلائل ومؤشرات، ووقائع جديدة عن أحقية سيد درويش في تأليف كلمات النشيد، التب نُسبت إلى الشاعر محمد يونس القاضي منذ عام 1968م.

وتستهدف الندوة محاولة السعي إلى تشكيل لجنة بحثية علمية فنية محايدة، من كل الجهات المعنية؛ للوقوف على الصاحب الأصيل والحقيقي لكلمات النشيد، الذي هو عنوان رئيسي من العناوين التب تبني وترسخ، وتثبت في أنفسنا روح الانتماء للوطن منذ الصغر.