نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يوجه بتخصيص حصة دراسية للحديث حول الشئون العامة والرد على استفسارات الطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بجولة صباح اليوم الأحد على عدد من المدارس بنطاق المحافظة تفقد خلالها سير العمل باليوم الدراسى بنطاق المدارس وإطمأن على إنتظام إستقبال الطلاب وجداول دخول وخروج مختلف المراحل الدراسية لمنع التكدسات أو التدافع.

إستهل محافظ الجيزة جولته بحضور طابور الصباح بالمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية للبنين حيث شهد المحافظ فقرات الإذاعة المدرسية والعروض والأنشطة الصباحية لطلاب المدرسة، وأكد المحافظ خلال كلمة ألقاها للطلاب على إهتمام الدولة المصرية وقيادتها بمنظومة التعليم وضرورة إهتمام كل منهم بالتميز الدراسى لإستثمار الفرص التى تتيحها الدولة للشباب من تقلد للمناصب القيادية بمختلف المواقع.

وشهد المحافظ أحد الأنشطة الطلابية داخل فصول المدرسة حول إنتصارات أكتوبر مشيرًا إلى أهمية توعية الطلاب ببطولات القوات المسلحة خلال حرب 6 أكتوبر وتنمية وعيهم لزيادة روح الإنتماء لديهم.

كما تفقد المحافظ عدد من الفصول الدراسية بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنات بالدقى وتحاور خلالها مع عدد من الطالبات وإستمع للمشكلات التى تواجههم بالمنظومة التعليمية وبمحيط مقار سكنهم، مؤكدًا لهم على حرص أجهزة المحافظة على رفع كفاءة كافة الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات وتنفيذ الدولة للعديد من المشروعات لتحقيق الحياة الكريمة لهم.

وكلف المحافظ نائبه لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة بالتنسيق مع مدير مديرية التربية والتعليم لتنظيم رحلات ميدانية للطلاب لتفقد المشروعات القومية المنفذة والجارى تنفيذها بنطاق المحافظة لتعريفهم بحجم الإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع.

وخلال متابعته لسير العملية الدراسية بمدرسة المدينة الجامعية النموذجية المشتركة بالدقى حرص المحافظ على التأكيد على الطلاب بضرورة تحرى صحة الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الإجتماعى وعدم الإنسياق وراء الشائعات، موجهًا مدير مدير التربية والتعليم بالجيزة بضرورة تخصيص حصة دراسية للحديث مع الطلاب حول الشئون العامة وشرح مجهودات الدولة الخاصة بالمشروعات القومية وجهود التنمية والإستماع لإستفساراتهم والرد عليه.

وشدد راشد على مدير مديرية التربية والتعليم بالمتابعة الدورية وتكليف مديرى الإدارات التعليمية بمتابعة إنتظام اليوم الدراسى وتسكين مشرفى الأدوار يوميًا لتأمين حركة الطلاب داخل المدارس حفاظًا على سلامتهم ورفع كفاءة الحدائق الداخلية، مع مراعاة توفير الدعم اللازم للوحدات الصحية بكل مدرسة وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية اللازمة إستعدادًا لأى طارئ مشيرًا إلى تكثيف جهود التنسيق المشترك بين الأحياء والإدارات التعليمية وإدارات المدارس لتنظيم عمليات دخول وخروج الطلاب وتيسير الحركة المرورية بمحيط المدارس ومنع الإشغالات والتعديات ورفع المخلفات بمحيطها أولًا بأول.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة ومحمد نور السكرتير العام المساعد وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة والعقيد محمد الشافعى المستشار العسكرى للمحافظة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالجيزة واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقى واللواء زكى ممدوح رئيس حى جنوب الجيزة وعبدالناصر سعد الله مدير هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة وبدوى علام رئيس مجلس الأمناء والأباء والمعلمين بالجيزة والدكتور سامح عشماوى مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة والدكتورة إيناس شوقى مدير فرع التأمين الصحى بالجيزة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

IMG-20231008-WA0009

IMG-20231008-WA0025

IMG-20231008-WA0015

IMG-20231008-WA0012

IMG-20231008-WA0011

IMG-20231008-WA0010

IMG-20231008-WA0013

IMG-20231008-WA0016

IMG-20231008-WA0019

IMG-20231008-WA0020

IMG-20231008-WA0018

IMG-20231008-WA0024

IMG-20231008-WA0017

IMG-20231008-WA0023

IMG-20231008-WA0022

IMG-20231008-WA0002

IMG-20231008-WA0003

IMG-20231008-WA0021

IMG-20231008-WA0014

IMG-20231008-WA0006

IMG-20231008-WA0008

IMG-20231008-WA0005

IMG-20231008-WA0000

IMG-20231008-WA0007

IMG-20231008-WA0004