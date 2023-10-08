مفتي الجمهورية يحضر الاجتماع التأسيسي الأول لمجمع الملك سلمان آل سعود للحديث

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أحمد جودة - القاهرة - حضر أ. د شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الاجتماع التأسيسيَّ الأول لمجمع سمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف، اليوم الأحد، حيث صدر المرسوم الملكي الكريم بتعيين فضيلته عضوًا بمجلس أمناء المجمع.

ووجَّه مفتي الجمهورية -من جانبه- الشكرَ والتقدير لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، ومجلس أمناء مجمع الحديث النبوي، لاختياره عضوًا في هذا المجمع الكريم، راجيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يوفِّق الجميع لخدمة سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيرته الشريفة، توثيقًا وتطبيقًا ونشرًا عمليًّا يسهِّل على الباحثين الجادين في هذا المجال الشريف أعمالهم وخدماتهم التي يسعون من خلالها في خدمة السُّنَّة المطهر والسيرة النبوية الشريفة.

وأضاف المفتي أن العالم في أمسِّ الحاجة إلى التعرف على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لتكون نبراسًا وضياءً يهتدون به في ظلمات المادية ودروب الحياة، راجيًا الله تعالى أن يوفِّق خادم الحرمين الشريفين في كافة ما يتوخاه من خير وخدمة جليلة لسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته الشريفة، معربًا عن امتنانه لوجوده في هذا المجمع الكريم لتقديم ما يدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، داعيًا الله أن يبارك في جهود أعضاء المجمع الموقَّر، لكي يذبُّوا عن سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تهمة وشبهة يثيرها مَن لا يعلمون.

وفي ختام اللقاء تم تكريم فضيلة مفتي الجمهورية، لدوره الكبير في خدمة السنة النبوية وبيان صحيح الدين.