نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرشد سياحي.. من هو ضحية حادث إطلاق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت نقابة المرشدين السياحيين، عن أن أحد ضحايا حادث استهداف فوج سياحي إسرائيلي في منطقة عمود السواري في الإسكندرية، هو المرشد السياحي سيد كامل الخوالقة، وكان مرافقًا للفوج حال وقوع الحادث.

ونعت نقابة المرشدين السياحيين في الأقصر، المرشد السياحي الراحل، والذي كان مرافقًا للفوج السياحي الإسرائيلي في منطقة عمود السواري الأثرية، وكان عدد الفوج 8 أفراد؛ حيث بادر شرطيًا الفوج بإطلاق وابلًا من الرصاصات، مما أودى بحياة اثنين من السائحين والمرشد السياحي، وأُصيب آخر.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مطلق النار، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة لبدء التحقيق معه؛ حيث تلقّت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد بقيام شخص بإطلاق النيران على وفد سياحى يستقل أتوبيس أثناء تواجده فى المحافظة اليوم الأحد.

وعلى الفور دفعت قوات الشرطة بمجموعات قتالية إلى مكان البلاغ فيما انتقل مدير أمن الإسكندرية والقيادات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمنى فى محيط الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

فيما صرّح مصدر أمني بتاريخ اليوم ٨8 أكتوبر، بأنه أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري بمنطقة المنشية بالإسكندرية، قام أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين المنطقة، بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي، مما أسفر عن وفاة إثنين من أعضاء الفوج وأحد المصريين وإصابة آخر.

وتم على الفور القبض على فرد الشرطة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.