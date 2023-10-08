نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوزير المفوض القائم بأعمال سفير الكويت بجمهورية مصر العربية يزور مقابر شهداء دولة الكويت في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـخمسين لانتصارات أكتوبر..
تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفى إطار حـــرص كافة دول الأمـــــة العربية على إحيــــاء ذكرى النـــصر العظــــيم، قام قائد الجيش الثالث الميداني بمرافقة الوزير المفوض القائم بأعمال سفير الكويت بجمهورية مصر العربية خلال زيارته لمقابر شهداء دولة الكويت بمقابر الجيش الثالث الميدانى حيث تم قراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم الطاهرة تقديرًا لتضحياتهم ومشاركتهم فى حرب أكتوبر المجيدة التى أعادت للأمة العربية عزتها وكرامتها.