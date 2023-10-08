نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قاعدة طنطا الجوية تستقبل وفدا يترأسه محافظ الغربية لتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار تلاحم كافة أطياف المجتمع المصري مع القوات المسلحة ومشاركتهم الاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، استقبلت قاعدة طنطا الجوية وفدًا من محافظة الغربية ترأسه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ومدير أمن المحافظة لتقديم التهنئة بتلك المناسبة الوطنية.

بدأت المراسم بكلمة قائد قاعدة طنطا الجوية أكد خلالها على الروابط الوثيقة بين القوات المسلحة والمجتمع المدني.

فيما أعرب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن تقدير كافة أطياف الشعب المصرى لبطولات وتضحيات القوات المسلحة وما تقوم به من مهام لحماية الوطن وصون مقدساته.

كما أشار أعضاء الوفد إلى أن التاريخ سيظل شاهدًا على ما سطره رجال القوات المسلحة من ملاحم بطولية وتحدٍ للصعاب في حرب أكتوبر المجيدة وصولًا إلى تحقيق النصر الذى أعاد العزة والشرف للأمة العربية ورسخ أسمى معاني الفخر للمصريين جيلًا بعد جيل واختتمت الزيارة بتبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية.

