نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. فريد زهران يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم المرشح الرئاسي المحتمل، فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رسميًا، بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، لخوض الانتخابات الرئاسية المُقبلة.



وأنهى "زهران" صباح اليوم الأحد، إجراءات الكشف الطبي بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.

إنهاء شروط الترشح

وكان قد انتهي المرشح الرئاسي المحتمل، فريد زهران، من استيفاء شروط الترشح وذلك من خلال الحصول على تزكية 30 نائبا من أعضاء المجلس.

موعد الانتخابات الرئاسية



حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر، و3 أيام للاقتراع للمصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر.



وتكون إجراء انتخابات الإعادة في الخارج، أيام 5 و6 و7 يناير، ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.



وتكون إجراء الإعادة في انتخابات الرئاسة الداخل، أيام 8 و9 و10 يناير، ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء.



ويكون إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير.