الرئيس السيسي يؤكد أهمية وقف التصعيد الجاري وممارسة ضبط النفس من جميع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 أكتوبر 2023 08:28 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية وقف التصعيد الجاري وممارسة ضبط النفس من جميع الأطراف، لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر جسيمة على حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.

واستعرض، التحركات المصرية الجارية مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية في هذا الصدد، بهدف توحيد الجهود واتساقها، وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار، وصولاً لدفع جهود السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

جاء ذلك خلال تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي.