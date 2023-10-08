نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من وزيرة البيئة بشأن حريق للمخلفات الزراعية ببلبيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتواصل الفوري مع الدفاع المدني ومديرية الزراعة للسيطرة على حريقين لمخلفات زراعية بطريق العامرية ببلبيس، وذلك خلال جولتها المفاجئة لعدد من محاور منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وقد شددت وزيرة البيئة على الرصد والتعامل الفوري مع الحرائق بالتعاون مع مديريات الزراعة بمحافظات المنظومة، تبعا للبرتوكول الموقع بين الجانبين بشأن اجراءات الحد من حرق قش الأرز، وتحرير محاضر للمخالفين.