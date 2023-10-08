نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة الشباب بالجيزة يشهد برنامج تمكين الفتيات تحت شعار "لياقتي.. مهاراتي.. دوي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة ختام المعسكر الأول لبرنامج تمكين الفتيات برنامج الرياضة من أجل التنمية تحت شعار "لياقتي.. مهاراتي.. دوي"، والذي نفذته مديرية الشباب والرياضة بالجيزة إدارة - برامج التنمية الرياضية وتنظمه وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية " بالتعاون مع منظمة اليونيسيف المعسكر الأول لبرنامج تمكين الفتيات برنامج الرياضة من أجل التنمية تحت شعار "لياقتي.. مهاراتي.. دوي" بمركز شباب السلام التابع لإدارة شباب العمرانية.

وتابع الوكيل تدريب الفتيات من خلال عقد دوائر وحلقات حكي وذلك باجتماع عدد من الفتيات لمشاركة تجاربهم وحكايتهم والتجارب التي غيرت من حياتهم لتوفير مساحة آمنة للفتيات للتجمع والمشاركة.

كما تم تطبيق المهارات الحياتية عن طريق الألعاب الرياضية والنشاط البدني للفتيات وتحفيزهن على المشاركة الفعالة وإكسابهن مهارات التواصل مع الآخرين والقدرة على التفكير المنطقي وحل المشكلات.

وفي نهاية المعسكر تم تقييم الفتيات من خلال استمارات التقييم لقياس مدى تحسين البرنامج لمهارات وقدرات وأفكار الفتيات.

وكيل وزارة شباب الجيزة

وكيل وزارة شباب الجيزة

وكيل وزارة شباب الجيزة

وكيل وزارة شباب الجيزة

وكيل وزارة شباب الجيزة

وكيل وزارة شباب الجيزة

وكيل وزارة شباب الجيزة

وكيل وزارة شباب الجيزة

وكيل وزارة شباب الجيزة

وكيل وزارة شباب الجيزة

وكيل وزارة شباب الجيزة

وكيل وزارة شباب الجيزة

وكيل وزارة شباب الجيزة

وكيل وزارة شباب الجيزة

وكيل وزارة شباب الجيزة