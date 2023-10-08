الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تنشر فيديو لزياراته للمحافظات وترحيب المصريين به

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 أكتوبر 2023 09:31 مساءً - نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، فيديو يتضمن أبرز لقاءاته بالمواطنين والتواجد معهم والاستماع لمطالبهم ورؤيتهم .

وقالت الحملة عبر صفحتها الرسمية "في كل مكان في مصر، هتقابل اللي يشبهلك. شركاء في الدم، في الحلم، والقلوب العمرانة بالعزة والقوة، وكرامة الأصل. في وشوش المصريين طيبة الدنيا، وصبر السنين، وإرادتهم قادرة تبني حياة. جوه كل مصري قوة، إرادة، حب، وخير، وطاقة أمل كتبنا بيهم التاريخ وقادرين بيهم نفضل أبطال الحكاية".