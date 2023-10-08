المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر يستعد لتقديم أوراق ترشحه نهاية الأسبوع الجارى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 أكتوبر 2023 10:28 مساءً - يستعد المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، لتقديم أوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن أنهى المرشح الرئاسي المحتمل صباح اليوم إجراءات الكشف الطبي بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.

وخُضع المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، للكشف الطبي البدني والذهني، بناء على القواعد التى نصت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات، للترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.