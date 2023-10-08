أخبار مصرية

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران تختار أشرف حلمى مديرا للحملة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 أكتوبر 2023 10:28 مساءً - أقر المكتب التنفيذي لحملة فريد زهران، المرشح  لرئاسة الجمهورية في اجتماع مشترك بين ممثلي حزبي المصري الديمقراطي الاجتماعي، والعدل، اختيار المهندس أشرف حلمي، منسقا للمكتب التنفيذي ومديرا للحملة، والأستاذ عبد العزيز الشناوي، مقررا للمكتب التنفيذي ونائبا لمدير الحملة. 

 

كما أقر اجتماع المكتب التنفيذي، اختيار المتحدثين الرسميين باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، وهما: النائبة أميرة صابر، والدكتور معتز الشناوي.

 

كما اختارت حملة المرشح فريد زهران كلًا من د أحمد علاء فايد، و الأستاذ خالد داوود متحدثين إعلاميين.

 

وفي وقت سابق اختارت الحملة الدكتور محمد سالم مساعدًا للمرشح الرئاسي فريد زهران للشؤون السياسية.

 

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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