نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعيين والدة الشهيد رائد محمد زين الدين عضوا بالهيئة العليا لحملة مواطن.. وتؤكد: السيسي رئيس رحيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر محمد فاروق، الرئيس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، تكليف السيدة عزة فتحي، بإدارة ملف الشهداء وعضوا بالهيئة العليا للحملة، لما لديها من معرفة بهذا الملف الهام الذي يعتبر من أولويات وأهداف الحملة منذ تأسيسها.

وقالت عزة فتحي والدة الشهيد الرائد محمد علي زين الدين والملقبة ب "أم الأبطال"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس رحيم وله قلب حنون ويهتم بكل أسر الشهداء ويعمل على راحتهم وتوفير كل السبل لرفع روحهم المعنوية بإشراكهم في الاحتفالات الرسمية ويطبطب على قلوب الثكالى.

وأضافت والدة الشهيد وعضو الهيئة العليا لحملة مواطن، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، نابع من الوجدان ولا يستطيع أي شخص في الوقت قيادة مصر، لأن حجم الضغوطات مرتفع وهو لديه معرفة بكل المخططات ويعيها جيدا وعلينا مساعدته لنتخطى جميعا تلك المرحلة وتصل سفينتنا إلى ما نحب ونرضى.