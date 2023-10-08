نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سويد عضوا بالهيئة العُليا لحملة "مواطن" لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر محمد فاروق، الرئيس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، تعيين الكاتب الصحفي محمد سويد، عضوًا بالهيئة العليا للحملة، لما له من اسهامات فكرية، في معركة الوعي، وتواصل مباشر مع الرأي العام.

وقال محمد سويد، إن الوطن يمر بمرحلة دقيقة في ظل ظروف اقتصادية عالمية مضطربة، وتحديات وجودية تواجه العديد من دول المنطقة، باتت التجربة المصرية فيها شاهدة على شجاعة وحكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف سويد؛ كان التحدي الأكبر أمام الرئيس إدارة معركة التنمية وإعادة تأهيل البنية التحتية المتهالكة جنبًا إلى جنب مع معركة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، فتحية لأرواح شهداء الوطن وأبطاله الأبرار.



وتابع سويد؛ شاهدنا على مدار سنوات حكم الرئيس الأولى تحول كبير في سياسة مصر الخارجية، وعلاقاتها التي صارت متزنة ومنفتحة على كل القوى العالمية شرقًا وغربًا، وقد شاهدنا تحولات عدة في سياسات دول كانت قد اختارت العداء مع الدولة المصرية ثم عادت متخلية عن ما اعتقدت واعتنقت من سياسات عدائية، ولم تتخلى مصر عن ثوابت سياساتها المنحازة لحقوق الشعب الفلسطيني وواجبها في الحفاظ على أمن دول الجوار.



وعلى صعيد الأمن القومي كان إعادة بناء مؤسسات الدولة وتسليح القوات المسلحة واستكمال بناء قدراتها القتالية على رأس الأولويات فتحققت سياسة الدرع والردع التي حافظت على مكانة مصر الاقليمية وحدودها ومقدراتها وأمنها القومي.

و استكمل؛ لم يتخلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن حماية الطبقات الفقيرة والمهمشة والتخفيف من وطأة التقلبات الاقتصادية فبدأ بالقضاء على العشوائيات واستكمل بتكافل وكرامة ثم حياة كريمة التي استهدفت إعادة تأهيل الريف المصري.

ودعا الكاتب الصحفي محمد سويد جموع الشعب المصري للاحتشاد أمام صناديق الاقتراع، لنبعث برسالة للعالم مفادها أن الدولة المصرية صاحبة تجربة ديمقراطية حقيقية ضاربة في أعماق التاريخ.

