نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| عبد السند يمامه يتوجه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بـ "أتوبيس مكشوف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصلت “الفجر” على صورة لوسيلة التنقل التي سوف يذهب بها المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الدكتور عبد السند يمامه، رئيس حزب الوفد إلى الهيئة الوطنية للانتخابات الاثنين.

ويتحرك “يمامه” من أمام حزب الوفد، برفقه مؤيديه من أعضاء الحزب بـ "أتوبيس مكشوف" عليه لافته باسمه وصورته، للتقدم بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحصل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية على تزكية 20 نائبًا من نواب حزب الوفد بالبرلمان، فيما رفض النائب عبد العليم داوود تزكيته.

ولقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، يجب أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

وتكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرارًا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الجهاز التنفيذى لمجلس النواب.