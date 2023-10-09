حظك اليوم.. توقعات الابراج ليوم الثلاثاء 10-10-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 أكتوبر 2023 08:24 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 10-10-2023

مهنياً: من اقوى وأهم الايام والأكثر حظا تحت تاثيرات القمر المكتمل في برجك الذي يحمل قرارات جديدة وأفكار جديدةوتسهيلات واخبار ونتائج مفرحة ما يجعلك تستمتع ب في تحقيق طموحاتك وتسوي أوضاعك العالقة..

عاطفياً: كُن معتدلاً في تصرّفاتك ولكن في الوقت نفسه كن حريصاً على إظهار المودّة والاحترام للحبيب الذي لا يفارقك لحظة طالما أنت قربه.

صحياً: لا تبالغ في انفعالاتك السلبية بل حاول تجنّب الخلافات كليّاً هذا اليوم

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 10-10-2023

مهنياً: بالرغم من التراجع في الحظوظ والتاثيرا الضاغطة من القمر المكتمل من الحمل الا انك لا تزال مدعوما من كوكب الحظ المشتري والشمس من الميزان ما يجعلك تملك أفكاراً قوية وقدرة جيدة على الإقناع، وتحلق بجاذبية لا تضاهى وتعيش نجاحاً ايجابياً ومطمئناً يترك صورتك مشعة لدى الجميع.

عاطفياً: تتحمّس للقيام بنشاطات مشتركة مع الحبيب وتتمتّع بتعاطفه وتجاوبه معك، فتحاول أن تبادره بالمثل وتنجح في ذلك.

صحياً: إمنح نفسك أكبر قدر ممكن من الراحة يعيد إليك صفاء الذهن والقوة البدنية.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 10-10-2023

مهنياً: تتاثر بطريقة ممتازة من القمر المكتمل من بيت الأصدقاء والاحبة الذي يحمل انسجام تعاطف فتحاول التنويع في أسلوب تعاطيك مع الزملاء، فهذا من شأنه أن يقرّبهم منك ويبعد الخلل في العلاقة التي استجدت في المدة الأخيرة.

عاطفياً: التصرف بمزاجية مع الشريك يدفعه إلى الابتعاد عنك وتجنّبك تدريجياً، حاول تحسين تصرّفاتك معه واعرف ما يرضيه لتعمل عليه.

صحياً: على الرغم من حيويتك فإن حياتك المهنية قد تحثك على استجماع قواك والاعتناء بنفسك أكثر فأكثر.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 10-10-2023

مهنياً: بالرغم من وجود المربع الفلكي بين خصميك القمر من الحمل والشمس من الميزان هنالك منحى معين في علاقاتك الا انك تصب اهتمامك على بعض الشؤون المالية والمشاريع الإبداعية ولا تتراجع أمام الفشل الذي تعده مرحلة عابرة في مسيرتك الناجحة.

عاطفياً: التعامل باستخفاف مع الشريك يرخي بظلاله على العلاقة، سارع إلى تدارك الأمور قبل تفاقمها وإفلاتها من إمكان حلها بأسرع ما يمكن.

صحياً: تتحرّر من القيود الضاغطة عليك، وتجذب الاهتمام وقد تتبوأ مركزاً أو تحتل مكاناً لا يليق الاّ بك.

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 10-10-2023

مهنياً: تكون من الأقوياء في هذا اليوم المساعد الناري الذي يضوي على كفاءاتك ويحمل ايجابيات ومحبة قرارات سليمة خطوات إيجابية وناجحة.

عاطفياً: ابتعد عن الاستخفاف في تعاملك مع الشريك، وكن أكثر عمقاً معه، فهذا يفيدكما أكثر على المدى المنظور ويحول دون ولادة المشاكل.

صحياً: وضعك الصحي جيّد لأنك تتبع نظاماً متوازياً يوفر لك الاستقرار والراحة.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 10-10-2023

مهنياً: لا تزال تنعم بأجواء ايجابية مريحة الأمر الذي يبرز مهاراتك الادارية ما يجعلك تفكر في مستقبلك بجدية أكبر، فمسؤولياتك تزداد ومصاعب الحياة تكبر وهذا لا يحتمل أي مغامرة عشوائية.

عاطفياً: تتخصل من بعض الفتور في العلاقة بالشريك، بعدما كان السبب غيابك شبه المتواصل عنه لكثرة انشغالاتك غير المبررة أحياناً كثيرة.

صحياً: أنت بحاجة ماسّة إلى الراحة للتخلص من الضغوط المهنية والعاطفية.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 10-10-2023

مهنياً: يعاكسك القمر المكتمل من الحمل ويسلط الاضواء على مسألة مالية ومهنية عليك أن تخطّط جيدّاً قبل بدء التنفيذ، والانسحاب إذا اضطررت اوة ومسايرة المحيط لتفادي الاعتراضات المفاجئة التي قد تعرقل مشاريعك المهمة.

عاطفياً: تبدو حاليّاً في قمة عطائك وإنسانيّتك، فلا عجب إذا كنت متكاتفاً مع حبيبك في جميع الأمور ومتفقاً معه حول مختلف النقاط .

صحياً: حاول الابتعاد عن محيطك المهني المملّ ومارس أنشطة ترفّه عنك.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 10-10-2023

مهنياً: القمر المكتمل في البيت السادس يضخ فيك روح النضال والمجابهة والخطابة والمرافعة والمواجهة والدفاع عن حقوقك فأنت من يقرر توجهاتك وان تقاب الأمور والظروف كما تريد.

عاطفياً: أنت كريم وطيّب القلب، كما أنك مستعد أبداً ودوماً لمسامحة الحبيب على أخطائه على الرغم من عدم أهميتها وتفاهتها في بعض الأحيان.

صحياً: تكون جميع الأمور مقلقة الى حدّ ما، وأدعوك الى عدم تأزيم الأوضاع، بل إلى الالتفاف حول الجميع.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 10-10-2023

مهنياً: اجواء جيدة جدا ولا أجمل من هكذا حظوظ وقوة إرادة وكفاءة ما يجعلك تتجرأ وتعارض أيّ خطوة إذا لم تكن مقتنعاً بما يعرض عليك، بشكل عشوائي وليس في مصلحتك المهنية والمالية فلا خوف عليك انت تعرف تماما ما تريد .

عاطفياً: صارح الشريك بما تنوي القيام به، لأنك قد تجد عنده الأفكار البنّاءة لكل ما يقلقك، فترتاح نفسياً، وتريح المحيط بك.

صحياً: إذا أحسست أنك منزعج ولا تشعر بالراحة قد يكون السبب تراكم التعب الجسدي والتوتر العصبي.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 10-10-2023

مهنياً: يوم يحمل نوع من انواع التوتر الشخصي والمهني لذلك يجب أن تلاقي حلولا سريعة للخلافات وأن تعمل بموضوعية وان أنجز عملك بهدوء ولا تقصّر في واجباتك، قد تحتاج إلى قسط أكبر من السكينة فحاول أن تجدها وتغرف منها لأنّها سلاح قويّ وفعّال.

عاطفياً: أدعوك إلى معاملة الحبيب بلطف ونعومة وهدوء، بعد برودة اللقاءات الأخيرة، من يدري كيف ستكون ردة فعله.

صحياً: يخشى مشاكل في الجهاز العصبي، وتوعكات غير مؤلمة قد تتطور بشكل سلبي بدون استرعاء الانتباه.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 10-10-2023

مهنياً: القمر المكتمل يدعمك ويقوي بشكل هائل طاقاتك زيارات اسفارك لقاءاتك الابداعية والفرص الاستثنائية التي تتعلق بمحيطك الاعتيادي وبمشاريعك الغالية. كل شيء يتحرك بسرعة وتتوصّل معه الى النتيجة المطلوبة.

عاطفياً: تتمتّع بشخصية جذّابة ولطيفة ولا بدّ من أن تلفت الأنظار إذا كنت عازباً، إنه يوم مميّز لتلطيف الأجواء والتقارب والمصالحة.

صحياً: عدة أمراض قد تكون محدقة بك، بإمكانك تجنب الإصابة بقسم كبير منها إذا مارست الرياضة.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 10-10-2023

مهنياً: لا يزال القمر المكتمل يتنقل في بيت المال بالضالفة الى وجود زحل في برحك مطلوب منك تحت هذه التاثيرات المتسرعة ان تحسن التدبير وان تخفف التبذير بالرغم من المصاريف الزائدة سوف يغمرك هذا اليوم بجاذبية قصوى ويجعلك مرتاحاً لمجريات الأمور وللمبادلات الفكرية والسياسية والاتصالات مع مجموعة كبيرة من الناس.

عاطفياً: أدعوك الى تخصيص هذا اليوم للحبيب حتى لو أجبرك الأمر على إلغاء بعض الارتباطات الاجتماعية أو غيرها.

صحياً: إذا أحسنت التصرّف وعرفت كيف تريح نفسك أبعدت عنك عامل الإصابة بالتشنّج.